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Труп мужчины, лежащий головой в мусорном ведре, обнаружили в ростовской фирме

Труп мужчины, лежащий головой в мусорном ведре, обнаружили в ростовской фирме

Труп мужчины, лежащий головой в мусорном ведре, обнаружили в ростовской фирме. Тело Алексея Б. нашла уборщица офиса 2 марта около половины восьмого утра.

48-летний мужчина работал в торговой фирме по поставке оборудования для офисов, расположенной в переулке Нефтяной. 1 марта он ушел на работу, но вечером не вернулся домой. Его жена звонила ему на мобильный, пыталась связаться с коллегами мужа, но никто ничего не знал о том, куда он мог пропасть. Тело обнаружила утром уборщица. Алексей погиб в собственном рабочем кабинете, сообщает DonDay.ru.

Прибывшие на место врачи констатировали биологическую смерть мужчины. Причину гибели мужчины устанавливают.

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