Труп мужчины, лежащий головой в мусорном ведре, обнаружили в ростовской фирме





Труп мужчины, лежащий головой в мусорном ведре, обнаружили в ростовской фирме. Тело Алексея Б. нашла уборщица офиса 2 марта около половины восьмого утра.



48-летний мужчина работал в торговой фирме по поставке оборудования для офисов, расположенной в переулке Нефтяной. 1 марта он ушел на работу, но вечером не вернулся домой. Его жена звонила ему на мобильный, пыталась связаться с коллегами мужа, но никто ничего не знал о том, куда он мог пропасть. Тело обнаружила утром уборщица. Алексей погиб в собственном рабочем кабинете, сообщает DonDay.ru.



Прибывшие на место врачи констатировали биологическую смерть мужчины. Причину гибели мужчины устанавливают.