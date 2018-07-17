Мумифицированный труп женщины нашли в поле в Ростовской области



В поле в Ростовской области нашли труп женщины. Тело обнаружили в нескольких метрах от хутора Партизан в Целинском районе.



По словам местных жителей, мумифицированный труп женщины нашли комбайнеры, когда приехали убирать поле. Увидев тело, они сразу обратились в полицию. Из-за длительного нахождения на жаре оно начало разлагаться, однако правоохранителям удалось выяснить кое-какие детали.



На вид погибшей - 36-46 лет, рост - 160-165 сантиметров, короткие черные волосы. На двух передних зубах есть золотые коронки. Была одета в платье темно-синего цвета, женские резиновые шлепки голубого цвета.



Есть информация, что у в правом предплечье у погибшей имеется металлическая пластина, которая, предположительно, была установлена в результате травмы.



Если у вас есть информация об этой женщине, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (86371) 9-18-58, 9-14-54, 02 или 8-928-190-21-20.