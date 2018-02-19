Троллейбус и маршрутка столкнулись в районе вокзала в Ростове
На Привокзальной площади в Ростове столкнулись троллейбус и маршрутка. ДТП произошло 21 февраля около 8 часов утра.
Участниками аварии стали маршрутное такси № 78 (Верхний Темерник - Главный автовокзал) и троллейбус № 2 (Пригородный ж/д вокзал – 35-я Линия). Оба транспортных средства получили серьёзные механические повреждения, у троллейбуса вылетело лобовое стекло.
Как сообщили в отделе пропаганды УИБДД России по Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.