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Троллейбус и маршрутка столкнулись в районе вокзала в Ростове

Троллейбус и маршрутка столкнулись в районе вокзала в Ростове

На Привокзальной площади в Ростове столкнулись троллейбус и маршрутка. ДТП произошло 21 февраля около 8 часов утра.

Участниками аварии стали маршрутное такси № 78 (Верхний Темерник - Главный автовокзал) и троллейбус № 2 (Пригородный ж/д вокзал – 35-я Линия). Оба транспортных средства получили серьёзные механические повреждения, у троллейбуса вылетело лобовое стекло.

Как сообщили в отделе пропаганды УИБДД России по Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.

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