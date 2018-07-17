Троих жителей Ростовской области будут судить за липовые справки об инвалидности



Жители Ростовской области пойдут под суд из-за липовых справок об инвалидности. В отношении них завели дела по статье «Мошенничество при получении выплат».



По версии следствия, трое жителей донского региона дали взятку руководителю Бюро № 30 «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области», который выдал им без соответствующего медицинского обследования справки об инвалидности.



В течение нескольких лет обвиняемые получали пенсию по липовым документам. Всего они незаконно получили из государственной казны от 460 до 770 тысяч рублей.



- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.



Работа, направленная на привлечение к ответственности иных лиц, получивших липовые справки об инвалидности, продолжается.