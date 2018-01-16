Троих рыбаков из Украины, которых унесло в открытое море, разыскивают на Дону





Троих украинских рыбаков разыскивают в Ростовской области. Мужчины вышли в открытое море в районе города Новоазовска Донецкой области, с тех пор о них ничего не известно.



32-летний Александр Чембаровский, 37-летний Анатолий Гриценко и 29-летний Михаил Файзулаев отправились на рыбалку утром 11 января. Они сели в 7-метровую лодку «Тунец» с номером Д0108НР и отплыли в Таганрогский залив. Родные полагают, что рыбаков могло унести в сторону Таганрога и сейчас они находятся на территории России, предположительно, в Ростовской области. Родственники также не исключают, что мужчин задержали пограничники.



Родные сообщили приметы пропавших украинцев. Александру Чембаровскому на вид - 33-35 лет, рост - около 182 сантиметров, плотного телосложения, тёмные волосы и голубые глаза. На затылке - шрам в форме треугольника.



Анатолию Гриценко на вид - 37-40 лет. Мужчина среднего роста и телосложения. У него тёмные волосы и тёмные глаза.



Михаил Файзулаев выглядит примерно на 30 лет. Его рост - около 180 сантиметров, крупное телосложение, тёмные волосы и голубые глаза.



Всех, кто что-нибудь знает о пропавших рыбаках, просят позвонить по номерам: +38-071-307-53-32 или 8-952-031-50-82.