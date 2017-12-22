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Троих парней, укравших «ювелирку», разыскивают в Ростовской области

Троих парней, укравших «ювелирку», разыскивают в Ростовской области
Троих парней, укравших «ювелирку», разыскивают в Ростовской области. Украшения молодые люди похитили в Каменске-Шахтинском 23 декабря.

Один из парней ростом ниже среднего, обычного телосложения. Был одет в светлую куртку, темные штаны и кроссовки. На голову был накинут капюшон.

Еще один злоумышленник среднего роста и телосложения. На нем были светлая куртка, черные штаны и черные кроссовки, на голове - черная шапка, надвинутая на глаза.

Третий подозреваемый высокий и худой. Одет в светлую куртку с капюшоном, темные брюки и темные кроссовки.

Скрылись воры на белой «Гранте» с шашечками такси. Стекла в машине затонированы, ручки и бампер закрашены черной краской.

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