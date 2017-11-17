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Троих несовершеннолетних пешеходов сбил водитель «четырнадцатой» в Ростовской области

Троих несовершеннолетних пешеходов сбил водитель «четырнадцатой» в Ростовской области
Троих несовершеннолетних пешеходов сбил водитель «четырнадцатой» в Ростовской области. ДТП случилось в Шахтах 19 ноября около 17.30.

По предварительным данным, трое несовершеннолетних переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Данный участок дороги хорошо освещен, и перед ним установлены необходимые знаки. Несмотря на это, 25-летний водитель отечественного авто не пропустил троих школьников и сбил их.

- В аварии пострадали трое школьников в возрасте от 8 до 12 лет, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – По факту ДТП проводится проверка.

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