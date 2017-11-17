Троих несовершеннолетних пешеходов сбил водитель «четырнадцатой» в Ростовской области



Троих несовершеннолетних пешеходов сбил водитель «четырнадцатой» в Ростовской области. ДТП случилось в Шахтах 19 ноября около 17.30.



По предварительным данным, трое несовершеннолетних переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Данный участок дороги хорошо освещен, и перед ним установлены необходимые знаки. Несмотря на это, 25-летний водитель отечественного авто не пропустил троих школьников и сбил их.



- В аварии пострадали трое школьников в возрасте от 8 до 12 лет, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – По факту ДТП проводится проверка.