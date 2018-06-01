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Трое пострадали при ДТП в Новочеркасске

Трое пострадали при ДТП в Новочеркасске
В Новочеркасске автоледи врезалась в столб и дерево, в результате трое пострадали. Происшествие случилось в ночь на 3 июня на проспекте Платовском.

По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 19-летняя девушка ехала на «ВАЗ-21104». Она не справилась с управлением и врезалась в дерево, а затем - в столб ЛЭП.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и два пассажира отечественного автомобиля, - сообщили в ведомстве. - С травмами автоледи, 19-летнюю девушку и 21-летнего парня доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

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