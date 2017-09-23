Трое подростков ограбили 13-летних школьников в Ростовской области



Трое подростков ограбили 13-летних школьников в Ростовской области. Разбой произошёл в Таганроге на площади Восстания.

Компания из трех парней 17, 16 и 14 лет подошла к гуляющим школьникам. Угрожая горлышками разбитых бутылок, злоумышленники отобрали у них деньги и мобильные телефоны, после чего сбежали.

- Полицейские установили и задержали подозреваемых, - сообщили в СК СУ по Ростовской области. - В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Разбой».



Сейчас решается вопрос об избрании для подростков меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.