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Трое подростков ограбили 13-летних школьников в Ростовской области

Трое подростков ограбили 13-летних школьников в Ростовской области
Трое подростков ограбили 13-летних школьников в Ростовской области. Разбой произошёл в Таганроге на площади Восстания.
Компания из трех парней 17, 16 и 14 лет подошла к гуляющим школьникам. Угрожая горлышками разбитых бутылок, злоумышленники отобрали у них деньги и мобильные телефоны, после чего сбежали.
- Полицейские установили и задержали подозреваемых, - сообщили в СК СУ по Ростовской области. - В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Сейчас решается вопрос об избрании для подростков меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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