Трое парней избили 55-летнего мужчину в Ростове



Трое парней избили 55-летнего мужчину в Ростове. Нападение на ростовчанина произошло вечером 16 октября на улице Оганова, сообщает DonDay.ru.



У многоквартирного дома трое незнакомцев набросились на мужчину. Они избили прохожего до потери сознания. Когда пострадавший пришёл в себя, он смог самостоятельно добраться до дома и уже оттуда вызвать «скорую».



Прибывшие медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ссадины и гематомы. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.