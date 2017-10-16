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Трое парней избили 55-летнего мужчину в Ростове

Трое парней избили 55-летнего мужчину в Ростове
Трое парней избили 55-летнего мужчину в Ростове. Нападение на ростовчанина произошло вечером 16 октября на улице Оганова, сообщает DonDay.ru.

У многоквартирного дома трое незнакомцев набросились на мужчину. Они избили прохожего до потери сознания. Когда пострадавший пришёл в себя, он смог самостоятельно добраться до дома и уже оттуда вызвать «скорую».

Прибывшие медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ссадины и гематомы. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

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