Три поля тушат за «Ростов-Ареной»



Фото: Fotokto.ru

В Ростове пожарные борются с огнём на полях за стадионом. Спасатели тушат пожар сразу в трёх местах.



Возгорание началось вечером 11 ноября. По информации ГУ МЧС Ростовской области, сухая растительность горит в хуторах Краснодворск, Верхнеподпольном, а также в левобережной зоне в районе Чемордачки.

- В тушении задействованы семь единиц техники, - добавили в спасательном ведомстве. – Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.



Площадь пожара уточняется. Добавим, что ситуацию осложняет сильный ветер.