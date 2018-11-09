Три поля тушат за «Ростов-Ареной»
Фото: Fotokto.ru
В Ростове пожарные борются с огнём на полях за стадионом. Спасатели тушат пожар сразу в трёх местах.
Возгорание началось вечером 11 ноября. По информации ГУ МЧС Ростовской области, сухая растительность горит в хуторах Краснодворск, Верхнеподпольном, а также в левобережной зоне в районе Чемордачки.
- В тушении задействованы семь единиц техники, - добавили в спасательном ведомстве. – Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.
Площадь пожара уточняется. Добавим, что ситуацию осложняет сильный ветер.