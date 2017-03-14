Три молодые девушки пострадали в ДТП в Ростове





Три молодые девушки пострадали в ДТП в Ростове. Авария случилась примерно в половину одиннадцатого утра в Ворошиловском районе.



23-летний водитель на «БМВ» ехал по переулку Рубиновому. По предварительным данным, в районе дома № 1А на его пути появилась «Мазда», 23-летняя хозяйка которой проехала на красный свет. Молодой человек не ожидал, что на его пути появится другой автомобиль, не успел затормозить и врезался в «Мазду».



По данным ГУ МВД по Ростовской области, в аварии пострадала сама девушка-водитель проехавшего на красный свет автомобиля, и две ее пассажирки. Одной из них 23, другой 22 года.



Пострадавших на "скорой" отвезли в больницу. Все обстоятельства аварии устанавливает ГИБДД.