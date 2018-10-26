Три машины сгорели в Ростове в Левенцовке





В Ростове ночью сгорели три автомобиля. Пожар произошёл в микрорайоне Левенцовском 30 октября на улице Солженицына.



Загорелись припаркованные в районе дома № 24/23 «Рендж Ровер» и «Лада Калина». Пламя перекинулось на стоящую рядом «Киа Рио». Пожарных вызвали жильцы дома. На место происшествия прибыл один пожарный расчет.

- Пожар ликвидировали в 4:05, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



Причину возгорания устанавливают эксперты Госпожнадзора.



