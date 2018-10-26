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Три машины сгорели в Ростове в Левенцовке

Три машины сгорели в Ростове в Левенцовке

В Ростове ночью сгорели три автомобиля. Пожар произошёл в микрорайоне Левенцовском 30 октября на улице Солженицына.

Загорелись припаркованные в районе дома № 24/23 «Рендж Ровер» и «Лада Калина». Пламя перекинулось на стоящую рядом «Киа Рио». Пожарных вызвали жильцы дома. На место происшествия прибыл один пожарный расчет.
- Пожар ликвидировали в 4:05, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.

Причину возгорания устанавливают эксперты Госпожнадзора.

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