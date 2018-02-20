Три игрока продлили контракт с футбольным клубом «Ростов»



Три игрока продлили контракт с футбольным клубом «Ростов». Хорен Байрамян, Тимофей Калачев и Дмитрий Вебер будут в следующем сезоне будут играть за «желто-синих».



Футболист Хорен Байрамян играл в составе молодежной команды с 2010 года, а также выступал в качестве полузащитника основного состава.



Впервые за «Ростов» Тимофей Калачев вышел в сезоне 2006-2007, в 2010 году он вернулся в состав «желто-синих» и с того момента является бессменным игроком донской команды.



Участник молодежного состава Дмитрий Вебер также выйдет на поле в следующем сезоне.