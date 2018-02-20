Авторизация

Регистрация


  • USD 56.65
  • EUR 69.81
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Три игрока продлили контракт с футбольным клубом «Ростов»

Три игрока продлили контракт с футбольным клубом «Ростов»
Три игрока продлили контракт с футбольным клубом «Ростов». Хорен Байрамян, Тимофей Калачев и Дмитрий Вебер будут в следующем сезоне будут играть за «желто-синих».

Футболист Хорен Байрамян играл в составе молодежной команды с 2010 года, а также выступал в качестве полузащитника основного состава.

Впервые за «Ростов» Тимофей Калачев вышел в сезоне 2006-2007, в 2010 году он вернулся в состав «желто-синих» и с того момента является бессменным игроком донской команды.

Участник молодежного состава Дмитрий Вебер также выйдет на поле в следующем сезоне.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.