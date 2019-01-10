Три человека пострадали в столкновении «Нивы» и микроавтобуса в Ростовской области





В Новочеркасске в ДТП с участием «Нивы Шевроле» и микроавтобуса пострадали три человека. Авария произошла 15 января около половины первого дня.



По предварительным данным, на спуске Герцена 19-летний водитель «Нивы» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном «Хендай Н1».



В аварии пострадали оба водителя и пассажирка легкового автомобиля. Девушка, находившаяся в салоне «Нивы», получила наиболее серьезные травмы. Чтобы достать пострадавшую из покореженной машины, понадобилась помощь спасателей.



Всех пострадавших на «скорой» доставили в больницу. Обстоятельства происшествия уточняются.

