Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Три человека пострадали в столкновении «Нивы» и микроавтобуса в Ростовской области

Три человека пострадали в столкновении «Нивы» и микроавтобуса в Ростовской области

В Новочеркасске в ДТП с участием «Нивы Шевроле» и микроавтобуса пострадали три человека. Авария произошла 15 января около половины первого дня.

По предварительным данным, на спуске Герцена 19-летний водитель «Нивы» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном «Хендай Н1».

В аварии пострадали оба водителя и пассажирка легкового автомобиля. Девушка, находившаяся в салоне «Нивы», получила наиболее серьезные травмы. Чтобы достать пострадавшую из покореженной машины, понадобилась помощь спасателей.

Всех пострадавших на «скорой» доставили в больницу. Обстоятельства происшествия уточняются.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.