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Три человека пострадали в ДТП с участием двух иномарок в центре Ростова

Три человека пострадали в ДТП с участием двух иномарок в центре Ростова
В центре Ростова в аварии с участием двух авто «Хендай» пострадали три человека. Происшествие случилось вечером 10 марта на пересечении проспекта Чехова и Большой Садовой улицы.

Как отметили свидетели ДТП, «Хендай Акцент» ехал по Садовой в сторону Театральной площади. На перекрестке иномарка двигалась на разрешающий сигнал светофора. В этот момент с Чехова на «красный» выезжал «Хендай Солярис». В итоге автомобили столкнулись.

В результате случившегося водители обеих машин получили травмы, также пострадала пассажирка «Соляриса». По словам очевидцев, женщина находилась в бессознательном состоянии.

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