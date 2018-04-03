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Три человека пострадали при ДТП с двумя автомобилями на трассе в Ростовской области

Три человека пострадали при ДТП с двумя автомобилями на трассе в Ростовской области
На встречной полосе водитель «ВАЗ-21144» столкнулся с иномаркой. ДТП произошло 4 апреля около 15 часов на трассе М-4 «Дон» возле поселка Каменоломни под Шахтами. Об этом сообщает портал DonDay Шахты.

26-летний водитель такси «Рено Логан» выехал на встречную полосу и не справился с управлением. В результате он столкнулся с отечественным автомобилем под управлением 62-летнего мужчины. Удар был сильным, обе машины сплющило так, что для вызволения пострадавших пришлось вызывать сотрудников МЧС.

Когда оба водителя и пассажир были деблокированы, с травмами их доставили в медицинское учреждение.

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