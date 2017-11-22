Три человека погибли во время пожара в Ростовской области



Три человека погибли в результате пожара в Ростовской области. ЧП произошло в Тарасовском районе.



В хуторе Нижнемитякин на улице Правобережной вечером 23 ноября загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 18:09. На место прибыли три единицы техники и восемь спасателей. Огнём была охвачена площадь 80 квадратных метров. Пожарным удалось полностью потушить возгорание в 18:50.

- На месте пожара обнаружены тела троих погибших, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, - их личности сейчас устанавливаются.



Причину пожара предстоит установить дознавателям Госпожнадзора и экспертам испытательной пожарной лаборатории.