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Три человека погибли во время пожара в Ростовской области

Три человека погибли во время пожара в Ростовской области
Три человека погибли в результате пожара в Ростовской области. ЧП произошло в Тарасовском районе.

В хуторе Нижнемитякин на улице Правобережной вечером 23 ноября загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 18:09. На место прибыли три единицы техники и восемь спасателей. Огнём была охвачена площадь 80 квадратных метров. Пожарным удалось полностью потушить возгорание в 18:50.
- На месте пожара обнаружены тела троих погибших, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, - их личности сейчас устанавливаются.

Причину пожара предстоит установить дознавателям Госпожнадзора и экспертам испытательной пожарной лаборатории.

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