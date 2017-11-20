Три человека погибли в столкновении иномарки и маршрутки в Ростовской области



Фото: Profi-forex.org



Три человека погибли в аварии в Ростовской области. ДТП произошло рано утром 22 ноября.



На 25-м километре трассы Ростов – Ейск столкнулись «Шевроле Круз» и пассажирская «ГАЗель». Микроавтобус следовал по маршруту Азов - Маргаритово.

- По предварительной информации, в результате аварии в иномарке погибли три человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Три пассажира маршрутного такси доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.