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Три человека погибли в столкновении иномарки и маршрутки в Ростовской области

Три человека погибли в столкновении иномарки и маршрутки в Ростовской области
Фото: Profi-forex.org

Три человека погибли в аварии в Ростовской области. ДТП произошло рано утром 22 ноября.

На 25-м километре трассы Ростов – Ейск столкнулись «Шевроле Круз» и пассажирская «ГАЗель». Микроавтобус следовал по маршруту Азов - Маргаритово.
- По предварительной информации, в результате аварии в иномарке погибли три человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Три пассажира маршрутного такси доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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