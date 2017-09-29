Три человека погибли в пожаре в Ростовской области



Три человека погибли при пожаре в Целинском районе Ростовской области.



Возгорание произошло в селе Средний Егорлык ночью 1 октября. На улице Первомайской загорелись дом и летняя кухня. Оба помещения были полностью охвачены огнём. Во время тушения в 2:25 было обнаружено тело 33-летнего мужчины, в 6:28 найден ещё один погибший. В 8:12 на месте пожара найдена погибшая женщина.

- По имеющейся информации, в сгоревшем доме находились четыре человека, один из которых сумел выбраться, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Личности двух погибших сейчас устанавливаются.



В тушении пожара были задействованы 15 спасателей и шесть единиц техники. Причину возгорания сейчас выясняют специалисты.