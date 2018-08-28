Три человека погибли в ДТП с участием мотоцикла на Нансена в Ростове



В Ростове три человека погибли при аварии с участием мотоцикла. Дорожно-транспортное происшествие случилось около трех часов ночи на улице Нансена.



В районе дома № 85 мужчина решил перейти дорогу. Не убедившись в безопасности, он вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. В этот момент на мотоцикле на высокой скорости ехали парень с девушкой. Водитель двухколесного транспорта не успел притормозить и сбил пешехода.



Удар оказался настолько сильным, что парень с девушкой отлетели примерно на 200 метров от мотоцикла.



- Молодой человек, его пассажирка и пешеход скончались на месте, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - Правоохранительные органы устанавливают личности погибших.