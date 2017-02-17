Три человека отравились газом в Азовском районе





Три человека погибли в результате отравления угарным газом в Азовском районе. Несчастный случай произошёл в селе Стефанидинодар в ночь с 16 на 17 февраля.



Тела троих человек обнаружили в частном доме на улице Кирова. В «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» сообщили, что трагедия произошла из-за нарушений правил эксплуатации газового оборудования.

- После предварительной проверки было установлено, что несчастный случай произошел в результате отравления угарным газом, который скопился в помещении из-за неправильной эксплуатации газовой горелки, - рассказали в службе. - На месте происшествия во время проверки специалисты аварийно-газовой службы обнаружили закрытый шибер, а многочисленные трещины на стене печи свидетельствуют о ее значительном перегреве.



По факту смерти троих человек проводится проверка. Следователи выясняют все детали случившейся трагедии.