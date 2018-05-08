Три автомобиля сгорели ночью в Ростове: видео



Три автомобиля сгорели ночью в Ростове. Происшествие случилось в ночь на 11 мая в ЖК «Суворовский».



В ночь на 11 мая в Ростове в ЖК «Суворовском» сгорели три автомобиля. Возгорание произошло на улице Петренко, в районе дома № 26.



По предварительным данным, сначала начал гореть один автомобиль. От него пламя перекинулось на второй. Они начали полыхать и зацепили третий. Пожарные ликвидировали возгорание менее чем за полчаса. Однако два из трех автомобилей восстановлению не подлежат.



В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области отметили, что по факту происшествия проводится проверка, так как поступило заявление о поджоге.

