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Три автомобиля сгорели ночью в Ростове: видео

Три автомобиля сгорели ночью в Ростове: видео
Три автомобиля сгорели ночью в Ростове. Происшествие случилось в ночь на 11 мая в ЖК «Суворовский».

В ночь на 11 мая в Ростове в ЖК «Суворовском» сгорели три автомобиля. Возгорание произошло на улице Петренко, в районе дома № 26.

По предварительным данным, сначала начал гореть один автомобиль. От него пламя перекинулось на второй. Они начали полыхать и зацепили третий. Пожарные ликвидировали возгорание менее чем за полчаса. Однако два из трех автомобилей восстановлению не подлежат.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области отметили, что по факту происшествия проводится проверка, так как поступило заявление о поджоге.

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