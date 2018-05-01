Тренер ростовской академии футбола им. Понедельника подозревается в изнасиловании



В Ростове задержан подозреваемый в изнасиловании 28-летней женщины. В тяжком преступлении подозревается тренер академии футбола им. Понедельника.



По версии следствия, 30 апреля 49-летний мужчина на улице Максима Горького изнасиловал 28-летнюю девушку, а также совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

- В этот же день подозреваемый был задержан, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Сейчас выполняются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.