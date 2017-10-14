Трёхлетняя девочка отравилась ртутью в Ростове



В Ростове трёхлетняя девочка отравилась ртутью. Инцидент произошёл вечером 15 октября в доме на улице Горшкова, сообщает DonDay.ru.



Оставшись ненадолго одна, малышка нашла ртутный градусник, взяла его в рот и раскусила. В желудок ребёнка попал ртутный шарик. Вскоре у девочки начались кишечные колики. О случившемся она рассказала бабушке. Испуганная женщина вызвала внучке «скорую».



С диагнозом «инородное тело желудка» малышку доставили в 20-ю городскую больницу. За её состоянием сейчас наблюдают врачи.