Трехэтажный дом горел на площади 150 квадратных метров в Ростове



Трехэтажный дом горел на площади 150 квадратных метров в Ростове. Пожар случился на Раздорской, 7 около полудня 10 декабря.



В 11.52 поступило сообщение о пожаре в жилом доме. На место происшествия выехали 67 человек личного состава и 22 единицы спасательной техники. Горела кровля здания на площади 150 квадратных метров, пожару присвоили второй ранг.



- В результате возгорания погибших и пострадавших нет, - отметили в пресс-службе ГУ МСЧ России по Ростовской области. – Из дома были эвакуированы 40 человек, семеро – спасены. Полная ликвидация наступила в 13.22.