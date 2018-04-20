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Травил и насиловал в ДНР: по подозрению в преступлении задержан мужчина из Ростовской области

Травил и насиловал в ДНР: по подозрению в преступлении задержан мужчина из Ростовской области
В Донецкой Народной Республике задержали уроженца Ростовской области, который травил и насиловал женщин. Об этом сообщают «Ведомости Донбасса».

По предварительным данным, 31-летний Степан В. знакомился с дамами, угощал их алкоголем, куда подсыпал клозапин - антипсихотическое лекарственное средство. Когда жертва падала в обморок, дончанин забирал ее ценные вещи, насиловал и оставлял в бессознательном состоянии. Две женщины от смешанного лекарства и алкоголя скончались. Третью удалось спасти.

Установлено, что подозреваемый родом из донского региона, имеет две судимости. В августе он пополнил ряды 100-й ОМСБр «ВС ДНР», воевал под позывным «Гоголь». В отношении задержанного возбудили уголовные дела. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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