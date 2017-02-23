Трамвай сошел с рельс на проспекте Сиверса в Ростове





Трамвай №1 сошел с рельс на проспекте Сиверса в Ростове. Вагон по инерции набрал скорость и остановился только после того, как врезался в стену здания. Инцидент произошел 23 февраля около половины шестого вечера. Общественный транспорт, следующий по маршруту «Главный железнодорожный вокзал – улица 26-ая Линия» вел 38-летний водитель.

- По предварительным данным, никто не пострадал,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства выясняют. Причиной аварии могло стать выключение аккумуляторной батареи.

