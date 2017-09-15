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Трамвай № 6 сошел с рельсов в Ростове

Трамвай № 6 сошел с рельсов в Ростове
Трамвай № 6 сошел с рельсов в Ростове. Авария произошла около 19.00 в переулке Крепостном.

Как рассказала свидетельница происшествия Елена, ДТП произошло на конечной точке маршрута. Трамвай неожиданно повело в сторону, и он врезался в припаркованный автомобиль. Очевидцы тут же вызвали полицию и скорую помощь. Как выяснилось, в месте аварии раскрошился рельс, что и стало причиной происшествия.

По словам Елены, на момент аварии практически все пассажиры уже вышли из салона, и никто, в том числе и водитель, не пострадал. Серьезные механические повреждения получил автомобиль. У него сильно помят бок и множество царапин на двери.

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