Трамвай № 6 сошел с рельсов в Ростове



Трамвай № 6 сошел с рельсов в Ростове. Авария произошла около 19.00 в переулке Крепостном.



Как рассказала свидетельница происшествия Елена, ДТП произошло на конечной точке маршрута. Трамвай неожиданно повело в сторону, и он врезался в припаркованный автомобиль. Очевидцы тут же вызвали полицию и скорую помощь. Как выяснилось, в месте аварии раскрошился рельс, что и стало причиной происшествия.



По словам Елены, на момент аварии практически все пассажиры уже вышли из салона, и никто, в том числе и водитель, не пострадал. Серьезные механические повреждения получил автомобиль. У него сильно помят бок и множество царапин на двери.