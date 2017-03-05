Тракторист насмерть сбил пешехода в Ростовской области





Тракторист насмерть сбил пешехода в Ростовской области. Трагедия произошла вечером 7 марта в станице Красноярской Цимлянского района. Поворачивая, водитель на заметил идущего по улице мужчину и наехал на него.

- По предварительной информации, 40-летний водитель трактора МТЗ-80 сбил мужчину, когда поворачивал налево. Пешеход двигался в попутном направлении,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.



Все обстоятельства ДТП устанавливаются.