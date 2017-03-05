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Тракторист насмерть сбил пешехода в Ростовской области

Тракторист насмерть сбил пешехода в Ростовской области

Тракторист насмерть сбил пешехода в Ростовской области. Трагедия произошла вечером 7 марта в станице Красноярской Цимлянского района. Поворачивая, водитель на заметил идущего по улице мужчину и наехал на него.
- По предварительной информации, 40-летний водитель трактора МТЗ-80 сбил мужчину, когда поворачивал налево. Пешеход двигался в попутном направлении,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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