Трактор задавил молодого человека в Ростовской области



На Дону трактор переехал 24-летнего парня. Трагедия произошла в Красном Сулине 17 декабря около 16 часов.



Эдуард К. был членом бригады работников. Они разбирали металлоконструкции на территории бывшего завода. Когда всё было почти закончено, молодой человек стал показывать дорогу водителю трактора. Он шёл перед машиной, ведя её за собой. Неожиданно 55-летний тракторист не справился с управлением и наехал на Эдуарда.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что парень скончался на месте от полученных травм.