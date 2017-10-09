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«Тойота» врезалась в дерево в Ростовской области: погибли водитель и пассажир

«Тойота» врезалась в дерево в Ростовской области: погибли водитель и пассажир
В Ростовской области иномарка врезалась в дерево. В аварии погибли два человека.

ДТП произошло в Сальском районе на трассе Котельниково - Песчанокопское 10 октября около 16 часов. По предварительной информации, 35-летний водитель «Тойоты Королла» превысил скорость, съехал с дороги и врезался в дерево.
- В результате аварии водитель иномарки скончался на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – 36-летний пассажир умер в больнице.

По факту ДТП, в котором погибли два человека, проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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