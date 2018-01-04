«Тойота» после столкновения с грузовиком врезалась в остановку в Ростове





В Ростове «Тойота» после столкновения с грузовиком на перекрестке, врезалась в остановку.



ДТП произошло на пересечении переулка Туапсинского и улицы Лесозащитной днём 11 января. По словам очевидцев происшествия, водитель иномарки, совершая манёвр, не справился с управлением и столкнулся с попутным грузовиком. От удара транспортные средства отбросило на автобусную остановку.



В результате аварии пострадал водитель «Тойоты». Мужчина госпитализировали с места происшествия. Никто из стоявших на остановке людей не пострадал.



