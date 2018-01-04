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«Тойота» после столкновения с грузовиком врезалась в остановку в Ростове

«Тойота» после столкновения с грузовиком врезалась в остановку в Ростове

В Ростове «Тойота» после столкновения с грузовиком на перекрестке, врезалась в остановку.

ДТП произошло на пересечении переулка Туапсинского и улицы Лесозащитной днём 11 января. По словам очевидцев происшествия, водитель иномарки, совершая манёвр, не справился с управлением и столкнулся с попутным грузовиком. От удара транспортные средства отбросило на автобусную остановку.

В результате аварии пострадал водитель «Тойоты». Мужчина госпитализировали с места происшествия. Никто из стоявших на остановке людей не пострадал.

«Тойота» после столкновения с грузовиком врезалась в остановку в Ростове

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