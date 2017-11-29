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Торговый центр «Золотой Вавилон» на Западном в Ростове эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Торговый центр «Золотой Вавилон», расположенный на улице Малиновского в Западном районе Ростова, эвакуировали.
Торговый центр «Золотой Вавилон» на Западном в Ростове эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Около 21 часа 30 ноября посетителей и персонал ТЦ попросили покинуть помещение. К этому моменту к торговому центру уже стали прибывать оперативные службы.
- Всех людей, находившихся в помещении, вывели на улицу, всего порядка 100 человек, - рассказала ростовчанка Ксения. – Сейчас помещение проверяют взрывотехники и кинологи с собаками.

Торговый центр «Золотой Вавилон» на Западном в Ростове эвакуировали из-за сообщения о бомбе

На месте дежурят несколько нарядов полиции, «скорые» и спасатели.

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