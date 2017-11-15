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Торговый центр «Сфетофор» сгорел в Ростовской области: видео

Торговый центр «Сфетофор» сгорел в Ростовской области: видео
Торговый центр «Сфетофор» сгорел в Ростовской области. ЧП произошло 17 ноября примерно в 5.30 на улице 50 лет Советского Союза в Белой Калитве.

Как рассказал очевидец происшествия, вспыхнула обшивка здания, и спустя несколько минут уже весь ТЦ был объят пламенем. Несмотря на поврежденную кровлю, обрушения крыши не произошло.

По информации источника, торговый центр открыли в 2016 году, и причиной пожара мог вполне стать поджог, устроенный недоброжелателями. Однако также не исключается версия короткого замыкания.

На место происшествия выезжали 26 спасателей и шесть единиц техники. Им удалось полностью потушить огонь примерно к 8.30 утра. Во время пожара никто не погиб и не пострадал. Стоит также отметить: в пресс-службе МЧС по Ростовской области сообщили, что информации о происшествии нет.

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