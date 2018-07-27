Теща избила зятя кастрюлей во время ссоры



Теща избила зятя кастрюлей во время ссоры. Инцидент произошел примерно в 19 часов 28 июля.



Как сообщает издание DonDay.ru, 42-летний Алексанлр поскандалил со своей тещей. Во время ссоры женщина серьезно вспылила. Схватив кастрюлю, она начала бить мужчину по голове. Удар пришелся в висок и пострадавший потерял сознание.



Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и рубленную рану на лбу.