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Теща избила зятя кастрюлей во время ссоры

Теща избила зятя кастрюлей во время ссоры
Теща избила зятя кастрюлей во время ссоры. Инцидент произошел примерно в 19 часов 28 июля.

Как сообщает издание DonDay.ru, 42-летний Алексанлр поскандалил со своей тещей. Во время ссоры женщина серьезно вспылила. Схватив кастрюлю, она начала бить мужчину по голове. Удар пришелся в висок и пострадавший потерял сознание.

Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и рубленную рану на лбу.

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