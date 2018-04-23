Тело пропавшей в Ростовской области 67-летней пенсионерки нашли на берегу реки



Тело пропавшей в Волгодонском районе 67-летней пенсионерки нашли на берегу реки в хуторе Рябышев. Информация о смерти Людмилы Белокон появилась утром 25 апреля.



По предварительным данным, тело женщины нашли лежащим в воде местные жители. При этом на нем не обнаружено следов насильственной смерти. Вероятно, женщине стало плохо примерно в этом месте, она потеряла сознание. Поскольку помощь пенсионерке оказать было некому, она скончалась.