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Тело пропавшей в Ростовской области 67-летней пенсионерки нашли на берегу реки

Тело пропавшей в Ростовской области 67-летней пенсионерки нашли на берегу реки
Тело пропавшей в Волгодонском районе 67-летней пенсионерки нашли на берегу реки в хуторе Рябышев. Информация о смерти Людмилы Белокон появилась утром 25 апреля.

По предварительным данным, тело женщины нашли лежащим в воде местные жители. При этом на нем не обнаружено следов насильственной смерти. Вероятно, женщине стало плохо примерно в этом месте, она потеряла сознание. Поскольку помощь пенсионерке оказать было некому, она скончалась.

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