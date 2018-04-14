Тело пропавшей 35-летней жительницы Дона найдено в поле



В поле обнаружили труп пропавшей 35-летней жительницы Ростовской области. Мертвую уроженку Белой Калитвы нашли 15 апреля в нескольких километрах от города, сообщает DonDay.ru.



Как стало известно изданию, в то утро в поле на работу вышел тракторист. Он и увидел скончавшуюся Евгению Шинкареву. Мужчина немедленно вызвал на место стражей порядка.



По словам источника, перед смертью горожанка, вероятно, замерзала. Она пыталась снять с себя одежду.



Старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец добавил, что следов насильственной смерти на теле Евгении не было.



Напомним, Евгения вышла из дома 14 февраля и перестала выходить на связь с близкими. Ее разыскивали родные, друзья, добровольцы и полиция.