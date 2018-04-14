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Тело пропавшей 35-летней жительницы Дона найдено в поле

Тело пропавшей 35-летней жительницы Дона найдено в поле
В поле обнаружили труп пропавшей 35-летней жительницы Ростовской области. Мертвую уроженку Белой Калитвы нашли 15 апреля в нескольких километрах от города, сообщает DonDay.ru.

Как стало известно изданию, в то утро в поле на работу вышел тракторист. Он и увидел скончавшуюся Евгению Шинкареву. Мужчина немедленно вызвал на место стражей порядка.

По словам источника, перед смертью горожанка, вероятно, замерзала. Она пыталась снять с себя одежду.

Старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец добавил, что следов насильственной смерти на теле Евгении не было.

Напомним, Евгения вышла из дома 14 февраля и перестала выходить на связь с близкими. Ее разыскивали родные, друзья, добровольцы и полиция.

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