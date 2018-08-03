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Тело пропавшей два года пенсионерки нашли в Ростовской области

Тело пропавшей два года пенсионерки нашли в Ростовской области
В Ростовской области нашли тело пропавшей два года назад пожилой женщины. О гибели 76-летней Лидии Альбрехт сообщили в поисковом объединении «Лиза-Алерт Юг» 6 августа.

Известно, что пенсионерка пропала в августе 2016 года. Родственники, волонтеры и полицейские около двух лет принимали безуспешные попытки отыскать женщину. Однако все усилия были напрасными.

Останки ее тела обнаружили недалеко от станицы Егорлыкской. Причину и примерное время смерти предстоит выяснить следствию.

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