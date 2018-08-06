Тело пропавшей 26-летней девушки нашли в лесополосе в Ростовской области



Скелетированное тело 26-летней девушки нашли в лесополосе в Ростовской области. Юлия Лесняк пропала в апреле 2017 года в городе Зверево.



По информации источника, рядом с останками девушки лежали ее личные вещи. Опекуны Юлии подтвердили, что они принадлежали погибшей. Также известно, что видимых увечий на теле не обнаружено, а все кости целы. Однако точную причину смерти специалисты установят только после экспертизы.



- По факту обнаружения скелетированных останков девушки проводится проверка, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - Назначены молекулярно-генетическая экспертиза и другие исследования.



Напомним, Юлия пропала в апреле 2017 года. Ее поисками занимались волонтеры, родные и правоохранительные органы.