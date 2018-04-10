Тело погибшего в Сирии контрактника доставили в Ростов



Стало известно, что в Сирии погиб еще один российский военнослужащий. О смерти Антона Фешина стало известно 11 апреля.



«Погиб мой хороший друг Антон Фешин. Человек, организовавший бесплатный спортзал для забайкальских детей. Казначей и настоящий патриот. Почему хорошие люди так рано уходят из жизни? Он ушел так, как и хотел, с мечом в руках. Земля ему пухом», - написал на своей странице в социальной сети его друг Станислав Захаров.



Таким образом товарищ контрактника рассказал о его гибели. Известно, что погибший Антон Фешин родился и вырос в Чите. К 36 годам он так и не обзавелся семьей. Мужчина отправился в Сирию. Прослужив там недолгое время, он погиб.



Тело военнослужащего доставили в Ростов. Туда же выехал и отец Антона. Погибшего доставят на родину - в Читу, где его и похоронят.