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Тело погибшего в Сирии контрактника доставили в Ростов

Тело погибшего в Сирии контрактника доставили в Ростов
Стало известно, что в Сирии погиб еще один российский военнослужащий. О смерти Антона Фешина стало известно 11 апреля.

«Погиб мой хороший друг Антон Фешин. Человек, организовавший бесплатный спортзал для забайкальских детей. Казначей и настоящий патриот. Почему хорошие люди так рано уходят из жизни? Он ушел так, как и хотел, с мечом в руках. Земля ему пухом», - написал на своей странице в социальной сети его друг Станислав Захаров.

Таким образом товарищ контрактника рассказал о его гибели. Известно, что погибший Антон Фешин родился и вырос в Чите. К 36 годам он так и не обзавелся семьей. Мужчина отправился в Сирию. Прослужив там недолгое время, он погиб.

Тело военнослужащего доставили в Ростов. Туда же выехал и отец Антона. Погибшего доставят на родину - в Читу, где его и похоронят.

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