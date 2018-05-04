Тело неизвестного мужчины нашли в Ростовской области



В Шахтах нашли тело неизвестного мужчины. Его обнаружили в поселке Артем на улице Ленинского комсомола. Об этом сообщает портал DonDay Шахты.



По предварительной информации, труп пролежал возле жилых домов около двух суток. Многие очевидцы говорят, погибший был лицом без определенного места жительства.



В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции. О том, носит ли смерть насильственный характер, предстоит выяснить специалистам.