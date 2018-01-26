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Тело 55-летнего мужчины обнаружили в реке в Новочеркасске

Тело 55-летнего мужчины обнаружили в реке в Новочеркасске
Тело 55-летнего мужчины обнаружили в реке в Новочеркасске. Труп был найден 25 января в реке Аксай в городе Новочеркасске.

Тело обнаружили местные жители и сообщили в полицию. На место происшествия прибыли спасатели и правоохраненители. После того как труп достали из воды, его передали полицейским для установления личности. Погибшим является 55-летний местный житель. За несколько дней до трагедии он ушел из дома, и родственники подали в розыск.

- Причины и характер смерти мужчины станут ясны только после проверки, - прокомментировали ситуацию в следственном управлении по городу Новочеркасску.

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