Тело 55-летнего мужчины обнаружили в реке в Новочеркасске



Тело 55-летнего мужчины обнаружили в реке в Новочеркасске. Труп был найден 25 января в реке Аксай в городе Новочеркасске.



Тело обнаружили местные жители и сообщили в полицию. На место происшествия прибыли спасатели и правоохраненители. После того как труп достали из воды, его передали полицейским для установления личности. Погибшим является 55-летний местный житель. За несколько дней до трагедии он ушел из дома, и родственники подали в розыск.



- Причины и характер смерти мужчины станут ясны только после проверки, - прокомментировали ситуацию в следственном управлении по городу Новочеркасску.