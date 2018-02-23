Тело 49-летнего мужчины обнаружили на берегу канала в Ростовской области



Тело 49-летнего мужчины обнаружили на берегу канала в Ростовской области. Жителя Мартыновского района подозревают в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



По данным следствия, 22 февраля 2018 года на берегу оросительного канала вблизи хутора Потапов обнаружили скелетированное тело мужчины с признаками насильственной смерти.



По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 24-летнего жителя Мартыновского района. Во время допроса он признался в содеянном. Он пояснил, что в ноябре 2017 года пришел к погибшему домой, где между ними произошла ссора. В ходе перепалки он нанес мужчине несколько ударов в область головы металлической трубой.



- От полученных травм потерпевший скончался, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - С целью сокрытия следов преступления, подозреваемый на мотоцикле перевез труп на берег оросительного канала в Волгодонском районе.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



