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Тело 49-летнего мужчины обнаружили на берегу канала в Ростовской области

Тело 49-летнего мужчины обнаружили на берегу канала в Ростовской области
Тело 49-летнего мужчины обнаружили на берегу канала в Ростовской области. Жителя Мартыновского района подозревают в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По данным следствия, 22 февраля 2018 года на берегу оросительного канала вблизи хутора Потапов обнаружили скелетированное тело мужчины с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 24-летнего жителя Мартыновского района. Во время допроса он признался в содеянном. Он пояснил, что в ноябре 2017 года пришел к погибшему домой, где между ними произошла ссора. В ходе перепалки он нанес мужчине несколько ударов в область головы металлической трубой.

- От полученных травм потерпевший скончался, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - С целью сокрытия следов преступления, подозреваемый на мотоцикле перевез труп на берег оросительного канала в Волгодонском районе.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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