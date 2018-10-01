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Танкер столкнулся с сухогрузом в Ростовской области

Танкер столкнулся с сухогрузом в Ростовской области

В Ростовской области танкер врезался в сухогруз. Авария произошла 3 октября около 9 часов.

Суда столкнулись в 10 километрах вверх по течению в сторону станицы Багаевской. В результате ЧП никто не пострадал. Сухогруз и танкер получили небольшие повреждения.
- Несмотря на аварию, движение остальных судов не затруднено, - отметили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России. - Горюче-смазочные материалы не разлились.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

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