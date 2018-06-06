Талантливый ростовский скульптор покончил с собой



В Ростове ушёл из жизни талантливый скульптор Виктор Согомонян. Художник был автором памятника Екатерине Второй, который планировали установить на площади Карла Маркса.



Виктор Согомонян ушёл из жизни в середине мая, но об обстоятельствах его смерти стало известно только сейчас. Тело скульптора обнаружили в его мастерской в переулке Островского, сообщает DonDay.ru. Что толкнуло художника на отчаянный шаг, неизвестно.



В 2015 году Виктор Согомонян изготовил скульптуру Екатерины Второй, которую Ново-Нахичеванская-на-Дону армянская община хотела установить на площади Карла Маркса. Макет был выполнен из глины и со временем разрушился, а проект по установке памятника заморозили. Городские власти так и не дали окончательного согласия на его установку.