Такси врезалось в дерево в Ростове: пострадал подросток





В Ростове в результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир такси.



Авария произошла на улице Нагибина 28 февраля около 17 часов. В районе дома № 47, по предварительным данным, 33-летний водитель такси «Хендай Акцент» не справился с управлением и врезался в дерево.

- В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Подростка доставили в больницу. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются.