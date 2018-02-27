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Такси врезалось в дерево в Ростове: пострадал подросток

Такси врезалось в дерево в Ростове: пострадал подросток

В Ростове в результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир такси.

Авария произошла на улице Нагибина 28 февраля около 17 часов. В районе дома № 47, по предварительным данным, 33-летний водитель такси «Хендай Акцент» не справился с управлением и врезался в дерево.
- В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Подростка доставили в больницу. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

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