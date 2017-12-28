Таганрожец задержал уличного грабителя, напавшего на пенсионерку



Таганрожец задержал налетчика, ограбившего пенсионерку на улице.



Грабитель через витрину следил за местной жительницей, совершавшей покупки в магазине на улице Чехова. Когда пожилая женщина вышла на улицу, он выхватил сумку с продуктами и деньгами и попытался сбежать. Охранник торговой точки, ставший свидетелем преступления, задержал злоумышленника и удерживал его до прибытия полицейских.

- Подозреваемого доставили в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - как было установлено, недавно он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу.



Как добавили в донском главке, мужчина, задержавший грабителя, будет поощрен руководством отдела полиции № 1 УМВД Таганрога.

