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Таганрожец задержал уличного грабителя, напавшего на пенсионерку

Таганрожец задержал уличного грабителя, напавшего на пенсионерку
Таганрожец задержал налетчика, ограбившего пенсионерку на улице.

Грабитель через витрину следил за местной жительницей, совершавшей покупки в магазине на улице Чехова. Когда пожилая женщина вышла на улицу, он выхватил сумку с продуктами и деньгами и попытался сбежать. Охранник торговой точки, ставший свидетелем преступления, задержал злоумышленника и удерживал его до прибытия полицейских.
- Подозреваемого доставили в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, - как было установлено, недавно он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу.

Как добавили в донском главке, мужчина, задержавший грабителя, будет поощрен руководством отдела полиции № 1 УМВД Таганрога.

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