Таганрожец украл садовую тачку и стиральную машину



В Неклиновском районе Ростовской области вор пробрался в дом и вынес оттуда стиральную машину и садовую тачку. Преступник был задержан 9 ноября.



В отдел полиции 6 ноября обратилась местная жительница и сообщила о краже. Правоохранители в ходе расследования задержали злоумышленника. Им оказался 42-летний житель Таганрога, который ранее был судим.



Выяснилось, что мужчина воспользовался отсутствием хозяйки и пробрался в дом, вскрыв замок на двери. Он вынес из помещения стиральную машину, а затем зашел в гараж и забрал оттуда садовую тачку. После этого вор погрузил награбленное в свой автомобиль и уехал.



- В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье о краже, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Задержанному избрали наказание в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Все украденные вещи были возвращены хозяйке.