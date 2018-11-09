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Таганрожец украл садовую тачку и стиральную машину

Таганрожец украл садовую тачку и стиральную машину
В Неклиновском районе Ростовской области вор пробрался в дом и вынес оттуда стиральную машину и садовую тачку. Преступник был задержан 9 ноября.

В отдел полиции 6 ноября обратилась местная жительница и сообщила о краже. Правоохранители в ходе расследования задержали злоумышленника. Им оказался 42-летний житель Таганрога, который ранее был судим.

Выяснилось, что мужчина воспользовался отсутствием хозяйки и пробрался в дом, вскрыв замок на двери. Он вынес из помещения стиральную машину, а затем зашел в гараж и забрал оттуда садовую тачку. После этого вор погрузил награбленное в свой автомобиль и уехал.

- В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье о краже, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Задержанному избрали наказание в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Все украденные вещи были возвращены хозяйке.

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