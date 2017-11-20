Таганрожец ранил из ружья своего внука



В Таганроге пенсионер ранил своего внука. С огнестрельным ранением молодого человека доставили в больницу.



ЧП произошло днём 21 ноября в переулке Смирновском. Мужчина выпивал вместе со своим 20-летним внуком. Вернувшаяся домой бабушка сделала замечание родственникам. Парень вспылил и набросился на женщину. Пенсионер, пытаясь защитить жену, выстрелил в своего внука.

- Сообщение о происшествии поступило в полицию около 16 часов, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – По факту случившегося проводится проверка.



Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.