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Таганрожец ранил из ружья своего внука

Таганрожец ранил из ружья своего внука
В Таганроге пенсионер ранил своего внука. С огнестрельным ранением молодого человека доставили в больницу.

ЧП произошло днём 21 ноября в переулке Смирновском. Мужчина выпивал вместе со своим 20-летним внуком. Вернувшаяся домой бабушка сделала замечание родственникам. Парень вспылил и набросился на женщину. Пенсионер, пытаясь защитить жену, выстрелил в своего внука.
- Сообщение о происшествии поступило в полицию около 16 часов, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – По факту случившегося проводится проверка.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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